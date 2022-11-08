Mersin'de TSO seçimleri iptal edildi!

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimleri bazı komitelerin itirazları nedeniyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.MERSİN (İGFA) - MTSO’da yapılan seçimlere itirazlar, seçimleri erteletti. Bazı komite seçimlerinde oy kullanmadaki yaşanan usulsüzlükler, sandık memurların seçim hususunda bilgi eksikliği, üzerine Mersin İl Seçim Kurulu Başkanlığı seçimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Seçimlerin yapılan itirazların değerlendirilmesi sonrası seçim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılacağı belirtildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 14 Nolu Meslek Komitesi İkamet Amaçlı İnşaat ve Emlak’tan aday olan Işkın Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çimiş kararı değerlendirdi.

“Biz her zaman hak edenin kazanmasını istedik. Ancak gördük ki sahada seçimi kazanamayacağını anlayanlar yanlış işlere bulaştılar" diyen Çimiz, "Bizler sadece seçimlerin daha şeffaf, demokratik bir ortamda ve dürüst bir şekilde seçimlerin yapılmasını istedik. Bu yüzden de Mersin İl Seçim Kurulunun yapılan itirazları değerlendirip seçimleri ileri bir tarihe ertelenmesini doğru buluyoruz. Bundan sonraki süreçte seçime gölge düşüren kimler varsa da bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Seçim esnasında “oy kullanma işleminde kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan oy kullanma” hususunda oy kullanmaya gelmeyen gerek şehir içindeki seçmen, gerek şehir dışındaki seçmen, gerekse de yurt dışındaki seçmenler adına oylar kullanıldı Bu sahtecilik ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İspat edildiği anda iş adamlarına gözaltı kararı verilecektir” diye konuştu.