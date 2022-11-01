Mersin'de MTSO meclis adayı Ömer Apak: Çözüm önerilerimiz var

Mersin'in önde gelen iş insanlarından Ömer Apak, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 14 Nolu Meslek Komitesi İnşaat ve Emlak'tan meclis üyesi adayı olduğunu resmen açıkladı.MERSİN (İGFA) - 20 bin üyeye sahip olan MTSO'da gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında organ seçimleri için 5 Kasım Cumartesi gününü olduğunu belirledi.

Yaklaşan seçimlerde 14 Nolu Meslek Komitesi İnşaat ve Emlak'tan meclis üyesi adayı olduğunu açıklayan başarılı iş insanı Ömer Apak, "Biz Mersin'i sosyal, siyasal, ekonomik açıdan düzeltmek için bu yola baş koyduk" dedi.

Mersin'in sadece kendileri için değil tüm Türkiye için en önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Jeopolitik konumu sebebiyle her zaman da ekonominin can damarı. Fakat bir şehrin de, bir ülkenin de iyi bir prestijinin olması ancak esnafı, vatandaşı, tezgahtarı canlandırmaktan geçer. Bu da ticaret odalarının refaha ulaşmasıyla mümkün kılınabilir. Birçok sorunumuz, sıkıntımız var. Bunlardan bir tanesi benim de meclis üyesi adayı olduğum İnşaat ve emlak sektörü. Müteahhitler zor durumda. Geçen sene alınan malzemelerle bu sene alınan malzeme arasında hem maddi, hem de miktar olarak büyük farklılıklar var. Özellikle piyasadaki bu dalgalanma bizlerin canını çok sıkıyor. Fakat kimse yeise kapılmasın. Çözüm önerilerimiz var. Halkı rahatlatacak çok planımız var. Biz birlik olduk ve şimdi sıra kazanmada" diye konuştu.