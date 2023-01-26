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'Merkez' yıllık tahminini açıkladı

EKONOMİ 26.01.2023, 14:46
'Merkez' yıllık tahminini açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk Enflasyon Raporu kapsamında Ankara'daki idare merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın 2023 yılı sonu orta noktası 22,3 olmak üzere 17,8 ile 26,9 aralığında açıklandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun 2024 yıl sonunda ise 8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin edildiğini belirterek, "Enerji fiyatları şoku 2022 yılında başta enflasyon olmak üzere tüm ekonomik göstergeleri etkileyen bir boyut kazanmıştır. Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte normalleşme eğilimi görülmeye başlanmıştır. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz." diye konuştu.

Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını gururla kutlanacağı 2023 yılında, temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmeye yönelik olarak sahip oldukları tüm araçları en etkin şekilde kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

KOBİ’lere 2021 yılı tutarının 7 katına yakın miktarda kredi kullanımı sağladıklarını ifade eden Kavcıoğlu, "Fiyat artışlarının devamı için bir zemin kalmamıştır. Yılın son çeyreğinde yıllık enflasyon 19,2 puan azalarak Aralık ayında yüzde 64,3’e gerilemiş ve Ekim ayı Enflasyon Raporu’nda öngördüğümüz patikada seyrederek tahminimizin orta noktasının yaklaşık bir puan altında gerçekleşmiştir" diye konuştu.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1618513022800269313

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