'Merkez' yıl sonu tahminini yükseltti

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 64,59'dan yüzde 69,94'e çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 18,99 seviyesinde oluştu.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,98 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,40'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59'dan yüzde 69,94'e çıktı.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1545303064739028992

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,91'den yüzde 40,23'e, 24 ay sonrası için de yüzde 22,04'ten 24,27'ye yükseldi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 18,99

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,99 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 20,70'ten 20,92'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 37 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37,5 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 24,4 milyar dolar oldu.