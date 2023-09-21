'Merkez' kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltti.ANKARA (İGFA) - Para Politikası Kurulu, enflasyonun Temmuz ve Ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

Kurul, enflasyonun TCMB Enflasyon Raporu'ndaki tahmin aralığınının üst sınırına yakın seyredeceğini işaret ettiğini belirterek, enflasyonun çıpalanması ve fiyatlama davranışındaki bozulmanın kontrol altına alınması için sıkılaştırmaya devam edeceğini açıkladı.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1704812864672780584

Türk Lirası'nın cazibesinin artırılması yolunda devam edeceklerini belirten PPK metninde "Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmektedir." denildi.

Metinde ücret artışları ile vergi düzenlemelerinin enflasyona büyük ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmesi yapıldı.

Buna göre Para Politikası Kurulu, enflasyonun çıpalanması ve fiyatlama davranışındaki bozulmanın kontrol altına alınması için sıkılaştırmaya devam edeceğini belirtildi.