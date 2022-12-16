Merkez'in yılsonu beklentisini açıkladı

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,78 lira olurken, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi 34,92 olarak açıklandı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası anketi reel ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 44 kişiyle yaptığı ankette TÜFE beklentisi bir önceki ankete göre 0,74 arttı.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 66,80, dolar/TL beklentisi ise 18,78 olurken, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi de bir önceki ankette 23,35’ken bu sefer 22,77 olarak gerçekleşti.