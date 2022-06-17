'Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 64'ü aştı

Merkez Bankası, Haziran ayında yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 64,59 olarak açıkladı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Haziran ayında yaptığı ankette, bir önceki ay yüzde 57,92 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 64,59 olarak açıkladı.

Bir yıl sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 33,28’den yüzde 37,91’e, iki yıl sonrası için beklenti ise yüzde 19,54’ten yüzde 22,04’e yükseldi.

Anket verilerinde Dolar/TL için yıl sonu beklentisi ise 17,57’den 18,89’a çıktı. Bir yıl sonrası için beklenti ise 18,47’den 20,70’e çıktı.