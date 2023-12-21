Merkez'in rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kredi kartı azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmekte olduğunun altı çizilerek, bu çerçevede yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’e indirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "29/12/2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama 6 ay süre ile uzatılacaktır. Depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususlar Haziran 2024’e kadar devam edecektir. Türk Lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında Türk lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

KREDİ KARTI AZAMİ FAİZ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Ayrıca Merkez Bankası'ndan yapılan bir başka açıklamada da kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmayacağı açıklandı.

Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır" denildi.