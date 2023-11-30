Merkez'in rezervleri en üst seviyede

Merkez Bankası rezervleri, Mayıs ayı sonundan bu yana 38 milyar dolar artarak 136,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktıANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu gözlendi.

Rezervler, 136,5 milyar dolarla rekor kırdı.

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