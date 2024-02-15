Merkez'in rezervleri düşüşte!

Merkez Bankası toplam rezervleri 517 milyon dolar düşüş gösterdi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 517 milyon dolar azalışla 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

Banka verilerine göre, 9 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azalışla 86 milyar 366 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 2 Şubat'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar düşüşle 135 milyar 444 milyon dolardan 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

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