Merkez'in rezervleri 113,7 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Ağustos haftasında 113 milyar 738 milyon dolara çıktı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 12 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 791 milyon dolar artışla 72 milyar 560 milyon dolara yükseldi.

Hatırlanacağı gibi brüt döviz rezervleri, 5 Ağustos'ta 67 milyar 769 milyon dolar seviyesindeydi.

Böyelikler Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 101 milyon dolar yükselişle 108 milyar 637 milyon dolardan 113 milyar 738 milyon dolara çıktı.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1560231635861356547