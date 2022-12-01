'Merkez'in net rezervleri yükseldi

Merkez Bankası net rezervi 19,5 milyar dolarla 18 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımladı.

Buna göre, 25 Kasım itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri 18,7 milyar dolardan 19,5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri ise 264 milyon dolar azalışla 79 milyar 766 milyon dolara inerken, söz konusu dönemde altın rezervleri de 20 milyon dolar azalışla 42 milyar 855 milyon dolardan 42 milyar 835 milyon dolara geriledi.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1598281208751804417