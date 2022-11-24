'Merkez'in faizi tek haneye düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a indirdi.ANKARA (İGFA) - Merkrez Bankası'ndan faiz oranlarına ilişkin duyuru yapıldı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Kurul, politika faizini yüzde 10,5'ten yüzde 9'a indirdi.

Bankadan yapılan duyuruda üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğiliminin sürdüğü kaydedilirken, önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaştırdığına dikkati çekildi.

"Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir" denilen açıklamada, "Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir. 2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısına dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmektedir. Bununla birlikte, imalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üzerinde şimdilik sınırlı olan etkileri daha belirgin hale gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası açıklamasında, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini duyurdu.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1595734218700734464