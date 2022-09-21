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'Merkez'in faiz kararı yarın açıklanacak

EKONOMİ 21.09.2022, 13:16
'Merkez'in faiz kararı yarın açıklanacak

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın 'faiz kararı' gündemi ile toplanacak.

Hatırlanacağı gibi banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, bankanın politika faizini yüzde 13 düzeyinde bırakması bekleniyor.

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