Merkez faizi yüzde 17,5'e yükseltti

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puanlık artışla yüzde 17,5'e yükseltti.ANKARA (İGFA) - Piyasa beklentileri politika faizinin yüzde 20'ye çıkarılması yönündeydi.

Merkez Bankası'nın karar metninde, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir" denildi.

Para Politikası Kurulu'nun kararları şöyle: