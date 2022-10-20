'Merkez' faizi 10,5'e çekildi!

Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10,5'e çektiANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı.

Para Politika Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 12’den yüzde 10,5’e indirdi.

Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası, son iki toplantısında da 100 baz puan indirim yapmıştı.

Kurulun aldığı kararlar şöyle: