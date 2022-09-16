'Merkez'e göre konut fiyatları Temmuz'da da arttı

Konut fiyatları Temmuz ayında da rekor düzeyde arttı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası konut fiyat endeksinin Temmuz ayı sonuçlarını yayımladı. Buna göre Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,0 oranında artan konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 173,8 arttı.

Fiyatların en çok arttığı İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yıllık yüzde 200,1, 181,0 ve 162,2 oranlarında artışlar yaşandı.

Türkiye genelinde metrekare birim fiyatı 13 bin 936 lira olarak gerçekleşti. İstanbul içi bu sayı 22 bin 590 lira.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1570738903132573699