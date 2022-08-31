Merkez'den 'Zorunlu Karşılıklar'da değişiklik

Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere ilişkin tebliğ, 2 Eylül tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Zorunlu Karşılıkları Hakkındaki Tebliğ'in değişiklik yapılmasına yönelik tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre yabancı para mevduat ve katılım fonundan, vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesabına dönüşüm hedef değerleri güncellendi. Daha önce sadece gerçek kişilere yönelik olan söz konusu dönüşüm hedeflerine tüzel kişiler de dahil edildi. Bu kapsamda, mevduat ve katılım bankaları, tüzel kişilerin yabancı para mevduat ve katılım fonu hesapları için de belirlenen dönüşüm oranına göre ilave yabancı para zorunlu karşılık tesis edilmesi kararlaştırıldı.

Değiştirilen madde kapsamında ilave yabancı para zorunlu karşılık oranları da yeniden düzenlendi. Gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı yüzde 10'un altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar ilave 3 puan yabancı para zorunlu karşılık tesis etmesi kaydedildi.