'Merkez'den menkul kıymet tesis oranı ayarı

Merkez Bankası menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e güncellediANKARA (İGFA) - Merkez Bankası "Liralaşma Stratejisi" kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e güncelledi.

Bankanın Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu değişiklik sonrasında bankadan yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın geçen yılın aralık ayında liralaşma stratejisi kapsamında yabancı para mevduattanTürk lirası mevduata dönüşümü desteklemeye başladığı ve Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım attığı anımsatıldı.

Devreye alınan bu uygulama neticesinde banka bilançolarındaki Türk lirası payı artarken, bankaların fonlama vadesinin uzadığı aktarıldı.

Açıklamada yılın geri kalanında ve 2023'te de liralaşma stratejisi kapsamında adımlar atılmaya devam edileceği vurgulandı.