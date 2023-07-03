Merkez'den 'enflasyon' mesajı

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayımladı. Özette, parasal sıkılaştırma sürecinin enflasyonda belirgin düşüş yaşanana kadar süreceği vurgulandı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası PPK öncesinde makroekonomik ve finansal koşulları analiz ettiğini ve yapılan tespit sonucunda enflasyon görünümünün yeni adımlar atılmasını gerekli kıldığını belirtti.

Toplantı özetinin yayımlayan kurul, cari açığı iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edeceklerini vurgularken, bir önceki para politikasının enflasyondaki yüzde 5 hedefini tutturmaktan çok uzak olduğu değerlendirmesini yaptı.

Özette, para politikasında sadeleşmenin kademeli olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

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