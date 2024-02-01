'Merkez'de İspanya ile mutabakat sağlandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İspanya Merkez Bankası arasında 1 Şubat 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Hafize Gaye Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos tarafından İspanya'nın Madrid şehrinde mutabakat zaptına imza atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesinin planlandığı belirtildi.