'Merkez' cari açık rakamlarını açıkladı

Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin "Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ni yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 3 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Bir önceki yılın Ağustos ayında 1.075 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabı, bu ayda 3.112 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 40.889 milyon ABD doları olmuştur. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6.816 milyon ABD doları artarak 9.700 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur" denildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 4.971 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 6.276 milyon ABD doları fazla verdiğine dikkati çekilen açıklamada, "Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.515 milyon ABD doları artarak 7.236 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1.432 milyon ABD doları artarak 5.132 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, 152 milyon ABD doları azalarak 685 milyon ABD dolarına gerilemiştir. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 38 milyon ABD doları azalarak 37 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir" ifadeleri yer aldı.