Merkez Bankası: Piyasa etkisi 2024'te görülecek

Haziran ayından bu yana parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerinin belirgin şekilde 2024 yılında görüleceğini belirten Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, "2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz. Fiyat istikrarını tesis etmekte kararlıyız" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı.

Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini duyuran Dr. Hafize Gaye Erkan, parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedeflediklerini söyledi.

"Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz" diyen Dr. Erkan, "Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz. Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile ana eğilimi düşürerek, dezenflasyonu 2024 yılında Enflasyon Raporu’ndaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıyız" dedi.

Politika faizinde gerçekleştirilen kademeli ve kararlı artışların yanı sıra makro ihtiyati çerçevede attığımız sadeleşme adımlarının da katkısıyla piyasa mekanizmasının yeniden tesisi sağladığını ifade eden Erkan, "Kur korumalı mevduat bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM’den ve döviz mevduattan TL’ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL’ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir. Para politikası tepkimizi, enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak, veriye ve etki analizlerine dayanarak veriyoruz. Haziran ayından bugüne süregelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye başlayacağız. Bu nedenle 2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz. Fiyat istikrarını tesis etmekte kararlıyız. Toplumsal refaha azami katkıyı sağlayabilmek için bütün ekibimizle gece-gündüz, özverili bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın TBMM'de gerçekleştirdiği bütçe sunumunun detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.