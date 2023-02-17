Merkez Bankası piyasa beklentilerini açıkladı

Merkez Bankası'nın Şubat ayı piyasa anketinde dolar, faiz ve büyüme beklentisi düşerken, enflasyon beklentisi arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 35.76 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,24 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,01'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 35,76 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,44'ten 30,75'e, 24 ay sonrası için yüzde 17,18'den 18,11'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 22,84 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,44'ten 23,10'a indi.

Bir önceki anket döneminde 30,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,6 milyar dolara geriledi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 21,6 milyar dolar oldu.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1626479383971041280