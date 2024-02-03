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Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu
EKONOMİ 03.02.2024, 00:16
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yayınlanan Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesinin ardından Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu.
Fatih Karahan, Hafize Gaye Erkan döneminde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.
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