Merkez Bankası'ndan elektronik para kuruluşuna faaliyet izni

Merkez Bankası, bir elektronik para kuruluşuna daha faaliyet izni verdi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın faaliyet izni kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetleri sunacak.

Şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.