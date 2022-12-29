Merkez Bankası, haftalık istatistikleri yayımladı

Merkez Bankası'nca Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 82 milyon dolar azalarak 128 milyar 429 milyon dolara geriledi.

Buna göre, 23 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 657 milyon dolar azalışla 82 milyar 938 milyon dolara indi.

Hatırlanacağı gibi brüt döviz rezervleri, 16 Aralık'ta 85 milyar 595 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar azalışla 129 milyar 511 milyon dolardan 128 milyar 429 milyon dolara indi.