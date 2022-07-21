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Merkez Bankası faizi 'sabit' tuttu
EKONOMİ 21.07.2022, 14:07
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdi.
https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1550073255440023552
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