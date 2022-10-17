Merkez Bankası borç stokunu paylaştı... Kısa vadeli dış borçta rekor!

Türkiye’de kısa vadeli dış borç stoku Ağustos sonu itibarıyla, 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 oranında artışla 138,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Ağustos Ayı kısa vadeli dış borç stoku verilerini paylaştı.

Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 185,9 milyar dolarla rekor kırdı.

Kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos sonu itibarıyla 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 oranında artışla 138,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,2 oranında artarak 55,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,4 artışla 50,9 milyar dolara çıktı.

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