Meralara tohumlu çözüm

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesine bağlı Solak Mahallesi'ndeki mera alanlarında kapsamlı iyileştirme çalışması yapıyor. Mera alanlarına gübre ve mera tohumu karışımı atıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Antalya'nın doğal kaynaklarını koruma ve tarımsal faaliyetleri destekleme amacıyla ilçelerdeki mera alanlarında iyileştirme çalışmaları yürütüyor. Çiftçilerin mera alanlarından daha sağlıklı faydalanmasını ve hayvancılık verimini artırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında ekipler, ilçelerdeki mera alanlarında detaylı analiz yaparak, en uygun mera tohumu karışımını belirliyor ve gübreleme yapıyor. Bu kapsamda son olarak Aksu ilçesine bağlı Solak Mahallesi’nde yer alan mera alanında toplamda 400 kg faydalı gübre ve ot karışımı saçıldı.

HAYVANCILIKTA VERİM ARTACAK

Mera tohumu karışımının özenle seçilmesi, mera alanlarının bitki çeşitliliğini artırarak hayvanların daha besleyici otlara ulaşmasını sağlıyor. Böylece hayvanların sağlıklı ve dengeli beslenirken, verimli bir hayvancılık faaliyeti yürütülebiliyor. Ayrıca, NPK gübresi kullanılarak mera alanlarının toprak verimliliği de artırılıyor. NPK gübresi, azot, fosfor ve potasyum gibi temel besin maddelerini içererek bitkilerin sağlıklı gelişimini olumlu etkiliyor. Bu gübreleme yöntemi, mera alanlarının daha verimli hale gelmesini sağlayarak hayvanların beslenme kalitesini artırıyor.