Memurlar için masaya oturuluyor

Memurların Toplu Sözleşme sürecinde ilk toplantı bugün yapılacak. Saat 14.00'teki toplantıda memur ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranları değerlendirilecek.ANKARA (İGFA) - Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla beklediği 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak toplantıya Bakan Vedat Işıkhan da katılacak. Yetkili sendika Memur-Sen 11 hizmet kolunun temsilcisiyle masada olacak.

MEMUR-SEN'DEN ARTIŞ TALEBİ YÜZDE 110

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek. Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor. Sosyal beklentiler de masada olacak.

Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.

Masada memur kesimini temsilen 15 kişilik heyet olacak.

Ağustos ayı süresince devam edecek görüşmelerde toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.