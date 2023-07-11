Memur ve emekli zammı bugün TBMM'de

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam ile ilgili kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak kanun teklifi ile memur maaşı 22 bin lira, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 25 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 7500 liradan ödenmeye devam edecek. EYT ile mekli olanlar zamdan ve refah payından yararlanacak.