Memleketi Mardin'e vefa borcunu yatırımla ödüyor

Mardinli iş insanı Orhan İlhan, memleketine olan vefa borcunu bölgeye yaptığı yatırım ve oluşturduğu istihdam sahaları ile ödüyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’de başladığı yatırım ve gelişim sürecine yaptığı ve yapacağı yatırımlar ile memleketine olan vefa borcunu ödeyerek devam eden Azim Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan Mardin’i ve Mardin halkını globalde en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Mardin halkını globalde en iyi şekilde temsil etmek istiyorum



Azim Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı, hayırsever işadamı Orhan İlhan liderliğinde her yıl birçok ihtiyaç sahibi ailenin ihtiyaçlarını karşılayan Azim Group Holding yaptığı yardım ve hayırlar ile doğup büyüdüğü ve global piyasalara açıldığı yer olan Mardin’e karşı ahde vefasını sürdürmeye devam edecek. Mardin’in gelişmesi ve büyümesine her alanda katkıda bulunan Orhan İlhan şehrin ve hemşehrilerinin ihtiyaçlarına sessiz kalmamayı ve güncel olarak çözüm üretmeyi sürdürüyor.

Mardin’de başladığı yatırım ve gelişim sürecine yine Mardin’e yaptığı ve yapacağı yatırımlar ile devam eden İlhan bu yönde ki yatırım hedeflerini bir motto gibi benimsemiş durumda. Mottosunun temelini ise Mardin’e duyduğu sevgi ve bağlılık yatıyor. Bu sevgi ve bağlılık ile yatırımlarını sürdüren İlhan’ın en büyük hedefi ise Mardin’i ve Mardin halkını globalde en iyi şekilde temsil etmek.

HALKA ARZ OLMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye genelinde faaliyet gösteren un fabrikaları arasında kendi sektöründe ilk 5’de yer alan Azim Group Holding, halka açılmaya hazırlanıyor. Azim Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan İlhan’ın liderliğinde yatırımlarını artırma kararı alan şirket, 2024’ün ikinci çeyreğinde AKHAN Un adıyla Borsa’da bulunmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, halka arzdan gelen sermayeyi yatırıma dönüştüreceklerini açıkladı.

Adana’da bir, Mardin’de ise iki olmak üzere toplamda üç ayrı un şirketi ile günlük 1.200 ton üretim kapasitesine sahip, Türk un sektörünün öncü ve ihracat şampiyonlarından Azim Group Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan yatırım çalışmalarına Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) ve İnşaat alanlarında ki projeleri ile de devam ediyor. Mersin Gülnar’da devreye almaya hazırlandıkları GES Projesi ile enerji alanında yatırımlarına start veren Azim Group Holding bu alanda ivme kazanarak yatırım potansiyelini geliştirmeyi hedefliyor. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemini kavrayarak yatırımlarını geliştirdiklerini söyleyen İlhan bu alanda “Yeşil Doğa ve Yeşil Enerji” ilkesini bünyelerine aldıklarını ifade etti.

İnşaat alanında proje ve yaşam alanı geliştirdiklerini ifade eden İlhan, İnşaatın geleceği ile ilgili dizayn ve kalitenin önemini şiar edindiklerini belirtti. Bu ilkelerini Ankara Gölbaşı’nda başlatmaya hazırlandıkları villa projesinde uygulayarak Azim Group Holding’in inşaat alanında ki gelişimini bir üst seviyeye taşıyacak ve bu proje ile bir dönüşümün kıvılcımlarını yakacaklarını söyledi.

Yatırımlarına ayrıca Mardin’de lisanslı depo yatırımınıda eklemeyi hedefleyen Azim Group Holding bu kapsamda 50.000 ton lisanslı depoya kısa süre içerisinde başlayarak bu yıl içerisinde Azim Lisans Depoyu bitirmeyi de hedefleri arasında bulunduruyor.

Tüm bu yatırım ve gelişmeler neticesinde Halka Arz sürecinin ise çalışmalarını süratle tamamlamaya devam eden Azim Group Holding, bu sürecinde sonunda halktan aldıkları ile yapacağı yatırımları yine halka kazandırmayı hedefliyor.

HALKTAN HALKA GİDEN YOL OLACAĞIZ.

Ayırca bu yıl yatırımlarının yanı sıra yönetim kadrolarında ki derinliğe de önem veren Azim Group Holding, Yönetim Kadrolarında ki yenilikler ile de gelişim göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Holding bünyesine dahil olan üç farklı bakanlık bünyesinde Bakan Yardımcılığı vazifelerini üstlenen ve son olarak Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Metin kurumsallığın ve halka arz sürecinin en önemli paydaşlarından birisi olacak.