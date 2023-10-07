Memduh Büyükkılıç'tan Anadolu Mobilya Fuarı'na çıkarma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yurt içinden ve yurt dışından binlerce katılımcının ağırlandığı Anadolu Mobilya Fuarı'ndaki firmaları tek tek ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en önemli mobilya kentlerinin başında yer alan Kayseri’de Anadolu’nun en büyük mobilya fuarı Nobel Anadolu Mobilya Fuarı’nda (ANAMOB) katılımcılarla bir araya geldi.

Fuarda firmaları tek tek gezerek, organizasyona katılan, çalışan ve üreten firmalara hayırlı kazançlar dileyen Başkan Büyükkılıç, ziyaretçilerle de bol bol sohbet etti. Ülkenin dört bir yanından gelen firmaların ürünlerini de ilgiyle inceleyen Büyükkılıç, mobilya eşyalarının çok kaliteli ve çok konforlu olduğunu söyledi.

“KAYSERİ’MİZE RENK KATAN BİR FUAR”

ANAMOB Fuarı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, fuarın Kayseri’ye renk kattığını ifade ederek, “Gerçekten Kayseri’mize renk katan bir fuar. Mobilya elbette Kayseri’de üretilir, Kayseri’de satılır, mobilyanın başkenti diyoruz ama fuarcılık anlayışı ile bunu uluslararası boyuta taşımazsak bir anlam ifade etmiyor” dedi.

68 ülkeden katılımcıların olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “68 ülkeden şuanda şehrimizde alıcı olarak gelmiş olan dostlarımız söz konusu. Yerel yönetimler olarak biz de fuarcılığın önemini bilerek her türlü desteği veriyoruz. Şehirde bir canlılık, bir hareketlilik, bir zenginlik oluştu. İnşallah daha da güzel fuarlarla buluşmak ümit ve temennisiyle” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, fuarda hem ziyaretçilerle hem de firma yetkilileri ile bol bol günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.