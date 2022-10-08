Memduh Büyükkılıç mobilyacılarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB ve Nobel Expo işbirliğinde düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı’nın Gala Yemeği’nde mobilya sanayicileri ile bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’nin mobilyanın başkenti olma yolunda adım adım ilerlediğini ifade etmek istiyorum” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Fuar Merkezi’nde düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı’nın Gala Yemeği programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Yalçın, Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, iş dünyası temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Değer Gençlik’ projesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül aldıklarına değinerek, “Sizlere layık olacak şekilde ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. İnanıyorum ki sizlerle birlikte bu sevinci paylaşıyoruz” dedi.

“KAYSERİ MOBİLYANIN BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA”

Kayseri’nin mobilyanın başkenti olma yolunda adım adım ilerlediğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, keyfini yaşıyoruz. Kayseri’nin mobilyanın başkenti olma yolunda adım adım ilerlediğini, bundan hiç kimsenin şüphesinin olmadığını, fuarcılıkta da daha iyi noktalara taşınacağını buradan ifade etmek istiyorum. Yerel yöneticiler olarak, el ele, gönül gönüle vermek suretiyle üzerimize ne düşüyorsa bunu yapma yönünde var olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Burada ilk çalışmalar yapıldığında çevresindeki düzenlemeyle ilgili gece demedik gündüz demedik, fuarımızı hazır hale getirmiştik. Bu sene de daha profesyonelce bir fuarcılık anlayışıyla şehrimize böyle bir kazanım sağlayan Erhan Çelik dostumuza özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KAYSERİ’Yİ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEK ÇALIŞMALAR

Büyükkılıç, Kayseri’yi daha iyi noktaya taşıyacak, üretim üssü haline getirecek çalışmalar yapıldığına işaret ederek, “3 Organize Sanayisi, serbest bölgesi, dördüncü organize yolda, beşinci sera organize inşallah yolda. Kayseri’mizi daha iyi noktaya taşıyacak olan, üretim üssü haline getirecek olan çalışmalar. Dördüncü organizemizle ilgili yapılması gereken çalışmayla ilgili, Tarım Bakanımızla görüşmemiz gereken boyutuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah kısa zamanda bu çalışmaları da hızlandıracağız” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin ihracat üssü olması yolunda gayretlerini sürdürenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “İnovatif çalışmaların, teknolojinin ve en önemlisi ihracatın üssünün Kayseri olması yolunda hep beraber el ele, gönül gönüle vermek suretiyle gayretlerini sürdüren siz dostlara teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum” ifadelerini kullandı.

Gala yemeğinde söz alan ve sektörün sürekli büyüdüğünü dile getiren Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Yalçın ise mobilyanın lokomotif sektör olduğunu vurguladı. Başarılı bir fuar gerçekleştiğinin altını çizen Yalçın, “Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın büyük bir emeği var, bizi bir masa etrafında topladı” diyerek Başkan Büyükkılıç ile katkısı olanlara teşekkür etti ve birlik beraberlik mesajı verdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da mobilya sektörünün, Türkiye’nin büyümesini tetikleyen bir sektör olduğunu dile getirerek, mobilya sektörü konusunda bilgiler verdi. Yalçın, fuar noktasında katkılarından dolayı herkese teşekkürlerini sundu.

“BİR BELEDİYE BAŞKANI ULUSLARARASI BİR FUARA ANCAK BU KADAR EV SAHİPLİĞİ YAPARDI”

Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise Başkan Büyükkılıç’a, fuara ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Yola çıkarken bir idealimiz vardı. O idealin özünde Kayseri vardı ve Kayseri’nin sadece mobilyanın başkenti değil aynı zamanda mobilya fuarcılığının da başkenti olacağını biliyorduk. Belediye reisimiz Memduh Bey’i eskiden tanıyorum. Gazetecilik dönemimden, buradaki icraatlarına ve yapılanlarını Kayserililer takdir ediyorlar ve bunun bir sonucu olarak hala belediye başkanımız olarak burada. Kendisiyle gönül bağımız da mevcut. Sağ olsun, Allah razı olsun yaptığı her şey için. Bir belediye başkanı böylesine uluslararası bir fuara ancak bu kadar ev sahipliği yapardı. Çok teşekkür ediyoruz.”

Konuşmaların ardından Nobel Expo Başkanı Erhan Çelik Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.