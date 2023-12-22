Mehmet Savran'dan kamu kurumlarına ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Karayolları, DSİ ve Orman Bölge Müdürlerini ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük’ü makamlarında ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç ve Ersin Erol’un da katıldığı ziyaretlerde, Karayolları, DSİ ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2023 yılında Nevşehir’de gerçekleştirdikleri yatırımlar değerlendirilerek 2024 yılında gerçekleştirilecek olan çalışmalar ele alındı.

Bölge müdürlerine Nevşehir Belediyesi’nin 2024 yılı yatırım programları hakkında bilgi vererek istişarelerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Nevşehir’imizin her noktasına yeni bir hizmet için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak hizmetlerle dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken yeni yılda yapacağımız yatırımlar içinde şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bizim kaybedecek zamanımız, boşa geçirecek bir dakikamız bile yok.” dedi.