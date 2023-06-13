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Maysan Mando’ya İstanbul Fuarı'nda tam not

EKONOMİ 13.06.2023, 18:30
Maysan Mando’ya İstanbul Fuarı'nda tam not

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, otomotiv tedarik endüstrisinin dünyadaki en büyük buluşmalarından biri olan Automechanika İstanbul Fuarı’nda, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği sürdürülebilir teknolojileriyle ses getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, otomotiv sektörünün dünyadaki en büyük organizasyonlarında başarıyla boy göstermeye devam ediyor.

Sektörde yeniliklerin ve değişimin öncüsü olan Maysan Mando, otomotiv tedarik endüstrisinin tek çatı altında bir araya geldiği en önemli fuarlardan biri olan Automechanika İstanbul Fuarı’nda, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği sürdürülebilir teknolojileriyle ses getirdi.

Güney Kore merkezli Mando Corporation ve Çukurova Holding ortaklığında faaliyetlerini sürdüren Maysan Mando, fuarda salon 8, 165 no'lu standında ziyaretçilerini ağırlarken, fuar süresince ileri teknolojiyle geliştirdiği yenilikçi ve inovatif ürünlerini gururla sergiledi.

Sektörün adeta kalbinin attığı buluşmada Maysan Mando, mevcut müşterileri ve bayileriyle de bir araya gelirken, çok sayıda yeni iş bağlantısına da imza atmayı başardı.

Geleceğin teknolojilerine odaklanıyor

Automechanika İstanbul Fuarı’nın kendileri adına son derece verimli geçtiğini aktaran Maysan Mando Satış ve İş Geliştirme Müdürü Vecibe Kaplan Arslan, fuar süresince Maysan Mando’ya yoğun ilgi gösteren tüm ziyaretçilere teşekkürlerini iletti.

Fuar boyunca hem mevcut müşterileri hem de potansiyel müşterileri ile verimli görüşmelere imza attıklarını aktaran Arslan, “Automechanika İstanbul Fuarı, sektör açısından son derece önemli bir organizasyon. Biz de uzun bir süredir bu fuara titizlikle hazırlandık. Yüz yüze iletişimin fark yarattığının bilincindeyiz. Şirket olarak, HL Mando’nun tüm dünyadaki güçlü yapısının da etkisiyle, globaldeki büyüme ve gelişme yolculuğumuz güçlenerek devam ediyor. Özellikle sürdürülebilir teknolojilere odaklanmış durumdayız. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı bir şirket olarak, sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda tüm süreçlerimizi gelecek odaklı şekillendiriyor, bu anlamda karbon ayak izimizi de küçültmeye odaklanıyoruz. Şirketimize aldığımız işlerle 3 yılda 3 katı büyümeyi garanti altına aldık, buna uygun olarak yatırımlarımız da hızla devam ediyor. Uzun vadede şirketimizde ihracat oranını ve odağını artırmayı hedefliyoruz. 2023 yılı bu noktada stratejik hedeflerimiz ve planlamalarımız doğrultusunda başarıyla ilerliyor” dedi.

Dijital dönüşüm yolculuğu sürüyor

“Şirket olarak mevcut ürün çeşitliliğimizi farklı ve yenilikçi opsiyonlarla geliştirmek için çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor” diyen Arslan, “Son dönemde, ürün geliştirme hızımızı büyüme odağımızla birlikte arttırdık, ileri teknoloji geliştirmeye öncülük edip, yeni inovasyon stratejileriyle küresel pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirme odaklı faaliyetler yürütüyoruz. Otomotiv sektöründeki yeni trendlere paralel, ürünümüzün ağırlığını azaltmaya, sürüş konforunu ve yolcu güvenliğini artırmaya yönelik amortisör sistemleri üzerinde inovatif çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca bu dönemde, dijital olgunluk seviyemizi ‘akıllı şirket’ kademesine yükseltme odağıyla dijital dönüşüm yolculuğumuz sürüyor. Yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ederek, ülkemize ve sektöre daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Geniş ürün gamıyla öne çıkıyor

Öte yandan, dünyanın önde gelen otomotiv devlerinin ülkemizde ve küresel faaliyetlerinde öncelikli tedarikçilerinden biri konumunda olan Maysan Mando’nun ürün gamında; binek ve hafif ticari araçlar, otobüs ve kamyonun yanı sıra, demiryolları ve askeri uygulamalara yönelik geniş bir amortisör yelpazesi bulunuyor.

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