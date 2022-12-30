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Maysan Mando’dan yavru vatan Kıbrıs’ta gövde gösterisi

EKONOMİ 30.12.2022, 16:45
Maysan Mando’dan yavru vatan Kıbrıs’ta gövde gösterisi

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisiMaysan Mando, ‘en önemli çözüm ortağı’ olarak gördüğü bayilerini, geleneksel ‘Bayi İletişim Toplantısı’ kapsamında dünyanın farklı yerlerinde bir araya getirmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisiMaysan Mando, şirketin bugünlere gelmesinde büyük katkısı bulunan ve ‘en önemli çözüm ortağı’ olarak gördüğü bayilerini, geleneksel olarak düzenlediği ‘Bayi İletişim Toplantısı’ kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde buluşturdu.

Maysan Mando, Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren bayilerini her yıl, dünyanın farklı lokasyonlarında biraraya getirirken, pandemi sürecinde verilen aranın ardından bu yılki buluşmasını da son derece keyifli ve başarılı bir organizasyon ile gerçekleştirdi.

3 gün süren programda Maysan Mando bayileri yavru vatan Kıbrıs’ı yakından keşfetme imkanı bulurken; 2022 yılı değerlendirmesi, ileriye dönük büyüme hedefleri, stratejiler ve yeni projeler masaya yatırıldı. Ayrıca programda; Strateji Uzmanı, Siyaset Bilimci Metehan Demir ile Doç. Dr. M. Levent Yılmaz da ülke ve dünya gündemine ilişkin analizlerde bulundu.

ANLAMLI HEDİYE

‘Akıllı şirket’ odağıyla dijitalleşme konusunda önemli çalışmalara imza atan Maysan Mando, Bayi İletişim Toplantısı kapsamında tüm bayilerininbulundukları şehirlerdeki mevcut fabrikalarının yeni nesil internet olarak da tanımlananmetaverse evrenindeki arazilerine ait dijital tapularıda satın alarak bayilerinehediye etti.Bu anlamlı hediye, bayiler tarafından büyük beğeni topladı.

Organizasyonda Maysan Mando adına Genel Müdür Tülay Hacıoğlu Şengül ile Satış ve İş Geliştirme Müdürü Vecibe Kaplan Arslan da şirketin mevcut pazarlara yönelik çalışmaları, küreseldeki iş geliştirme faaliyetleri, değişen sektör trendlerine uygun yenilikçi çözümler, yeni devreye alınan projeler ve geleceğe dönük büyüme hedefleriyle ilgili bayilere bilgilendirmelerde bulundu. Aynı zamanda bayilerin görüş ve önerileri de değerlendirildi.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE DÜNYANIN HER YERİNDE

Öte yandan, globalde tercih edilen, öncü, güvenli ve konforlu sürüş çözüm ortağı olmak vizyonuyla ilerleyen Maysan Mando; binek ve hafif ticari araçlar, otobüs ve kamyonun yanı sıra, demiryolları ve askeri uygulamalara yönelik geniş bir amortisör yelpazesine sahip…

Çukurova Holding ve Güney Kore merkezli Mando Corporation ortaklığında faaliyetlerini sürdüren Maysan Mando, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri de içeren 75’ten fazla ülkeye yenilikçi ürünlerini ulaştırırken, toplam üretiminin yüzde 65’lik bölümünü yurt içi ve yurt dışı OEM üreticilerine gerçekleştiriyor. Şirket, kalan yüzde 35’lik bölümüyle de pazardaki güçlü konumu ile yurtiçi aftermarket talebini karşılarken yurt dışı pazarlardaki yayılımını her geçen gün artırıyor.

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