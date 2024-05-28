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Maysan Mando, yenilikçi ürünleriyle yoğun ilgi gördü

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, en son teknoloji ile geliştirdiği sürdürülebilir ve yenilikçi ürünlerini, sektörün en önemli buluşması Automechanika İstanbul Fuarı’nda vitrine çıkardı

EKONOMİ 28.05.2024, 14:44
Maysan Mando, yenilikçi ürünleriyle yoğun ilgi gördü

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, en son teknoloji ile geliştirdiği sürdürülebilir ve yenilikçi ürünlerini, sektörün en önemli buluşması Automechanika İstanbul Fuarı’nda vitrine çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, otomotiv sektörünün dünyadaki en büyük organizasyonlarında başarıyla boy göstermeye devam ediyor.

Sektörde yeniliklerin ve değişimin öncüsü olan Maysan Mando, Automechanika İstanbul Fuarı’nda Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği sürdürülebilir teknolojileriyle ses getirdi.

Küresel otomotiv tedarik endüstrisinin tek çatı altında bir araya geldiği en önemli fuarlardan biri olan Automechanika İstanbul Fuarı’na düzenli olarak katılan Maysan Mando, bu yıl Salon 8, A165 no’lu stantta ziyaretçilerini ağırladı.

YENİ İŞ BAĞLANTILARI KURULDU

Güney Kore merkezli HL Mando ve Çukurova Holding ortaklığında faaliyetlerini sürdüren Maysan Mando, fuar süresince ileri teknolojiyle geliştirdiği yenilikçi ve inovatif ürünlerini gururla sergiledi.

Sektörün adeta kalbinin attığı buluşmada Maysan Mando, mevcut müşterileri ve bayileriyle de bir araya gelirken, çok sayıda yeni iş bağlantısına da imza atmayı başardı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİLERE ODAKLANIYOR

Şirket olarak son derece verimli ve başarılı bir fuar geçirdiklerini aktaran Mando Satış ve İş Geliştirme Müdürü Vecibe Kaplan Arslan, ülkemize ve sektöre katkı sağlamaya odaklandıklarını ifade etti.

Arslan, “Şirketimize aldığımız işlerle zaten 3 yılda 3 katı büyümeyi garanti altına aldık, buna uygun olarak yatırımlarımız devam ediyor. Uzun vadede şirketimizde ihracat oranını ve odağını arttırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında, büyüme ivmemizi korurken rekabetçi olabileceğimiz her coğrafya için iş geliştirme faaliyetlerimizi kararlı bir şekilde sürdürmeye de devam ediyoruz. 2024 yılı da bu anlamda stratejik hedeflerimiz ve planlamalarımız doğrultusunda başarıyla ilerliyor. Otomotiv sektöründe uzun yıllardır birlikte çalıştığımız tedarikçilerimiz ile sürdürülebilir iş ortaklıkları kurmak, onların gelişimine katkı sağlamak, büyürken tedarikçilerimizin de bizle birlikte büyümesi ve gelişmesi için her türlü desteği ve iş fırsatını sağlamaktayız. Bu anlamda Automechanika İstanbul Fuarı da bizlere önemli katkılar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Vecibe Kaplan Arslan, fuar süresince Maysan Mando’ya yoğun ilgi gösteren tüm ziyaretçilere de teşekkürlerini iletti.

MAYSAN MANDO’NUN FIRSAT EŞİTLİĞİ YAKLAŞIMI PAYLAŞILDI

Vecibe Kaplan Arslan, Automechanika İstanbul fuarı süresince devam eden Automechanika Academy programı kapsamında gerçekleştirilen “Equality 4 Business” etkinliğinde de konuşmacı olarak yer aldı.

Üretim sektöründeki kadın erkek eşitliğini hedefleyen yeni projeler ve gelişmelerin aktarıldığı etkinlikte Arslan, Maysan Mando’nun fırsat eşitliği öncelikli yaklaşımına değinerek, bu konuda şirket olarak yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Aynı zamanda, Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) tarafından sektördeki kadın çalışan oranını artırmak adına hayata geçen İş’te Balans projesinde çalışma üyesi olduğunu da anımsatan Arslan, bu anlamda mentorluk ve kadın istihdamını artırmak için farklı çalışmalarda da aktif olarak yer aldığından söz etti.

Maysan Mando olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı olmaktan da gurur duyduklarını ifade eden Arslan, bu yöndeki çalışmaları kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

GENİŞ ÜRÜN GAMIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Öte yandan, dünyanın önde gelen otomotiv devlerinin ülkemizde ve küresel faaliyetlerinde öncelikli tedarikçilerinden biri konumunda olan Maysan Mando’nun ürün gamında; binek ve hafif ticari araçlar, otobüs, kamyon, traktör, forklift ve elektrikli diğer taşıma araçlarının yanı sıra demiryolları ve askeri uygulamalara yönelik geniş bir amortisör yelpazesi bulunuyor.

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