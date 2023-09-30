Maysan Mando'dan depremzede esnafa destek

Maysan Mando, deprem bölgesindeki sanayi esnafını yeniden ayağa kaldırmak ve bölgedeki ticaret hayatının canlanmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmak adına, sanayi esnafının ihtiyaçlarına uygun ve işlerini kolaylaştırabilecek teknik malzeme ve ekipmanların yer aldığı tamir kitlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, deprem bölgesine yönelik destek çalışmaları kapsamında çok özel bir projeye daha imza attı.

Toplumsal konularda duyarlı kimliğiyle her zaman örnek olan ve bugüne kadar pek çok farkındalık çalışmasını hayata geçiren Maysan Mando, bu kez de deprem bölgesindeki sanayi esnafına destek çalışması gerçekleştirdi.

Maysan Mando, deprem bölgesindeki sanayi esnafını yeniden ayağa kaldırmak ve bölgedeki ticaret hayatının canlanmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmak adına, sanayi esnafının ihtiyaçlarına uygun ve işlerini kolaylaştırabilecek teknik malzeme ve ekipmanların yer aldığı tamir kitlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

İlk etapta 150 adet ürünün dağıtımımın yapıldığı organizasyonda, ziyaret edilen bölgelerde karşılaşılan yıkım görüntülerinden dolayı Maysan Mando ekibi, zaman zaman duygusal anlar da yaşadı.

Desteklerimiz her zaman devam edecek

Böylesine değerli bir çalışmayı hayata geçirdikleri ve bölge halkına bir nebze de olsa katkı sağladıkları için duydukları mutluluğu ifade eden Maysan Mando Satış ve İş Geliştirme Müdürü Vecibe Kaplan Arslan, “Maysan Mando olarak, 6 Şubat'ta yaşanan ve hepimizi yasa boğan depremlerin hemen ardından, bölgeye olan desteklerimizi her zaman sürdürmeye devam ettik. Amacımız, bu desteklerimizi uzun vadeli olarak devam ettirmek ve bölgenin yeniden ayağa kalkması için elimizden gelenin en iyisini yapmak. Deprem bölgelerindeki hangi ihtiyaçlara cevap verebileceğimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ülkece yaşadığımız bu zorlukları birlikte ve beraberlikle aşacağız. Bu noktada, deprem bölgesine aktif olarak destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.