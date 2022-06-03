Son Dakika

Mayıs’ta ihracatın artış hızı düştü

EKONOMİ 03.06.2022, 14:04
Mayıs’ta ihracatın artış hızı düştü

Ege İhracatçı Birlikleri, Mayıs ayında ihracatını yüzde 14’lük artışla 1 milyar 216 milyon dolardan 1 milyar 389 milyon dolara çıkardı.İZMİR (İGFA) - Mayıs ayında ihracattaki artış hızının hem Türkiye genelinde, hem de Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) kayıt rakamlarında 10 puan düştüğü görüldü.

EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesi Mayıs ayında ihracatını artırırken, 5 tanesi 2021 yılı Mayıs ayı ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. Ocak – Mayıs döneminde ihracatını yüzde 24,3’lük yükselişle 6 milyar 100 milyon dolara taşıyan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde de ihracatını yüzde 25 geliştirerek 14 milyar 255 milyon dolardan, 17 milyar 790 milyon dolara ilerletti.

Mayıs ayında EİB’nin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 11,4’lük gelişimle 710,6 milyon dolardan 791,7 milyon dolara gelirken, Tarım ürünleri ihracatın daha başarılı bir grafik çizdi. Mayıs ayında EİB’den yapılan tarım ürünleri ihracatı yüzde 22,6’lık artışla 412 milyon dolardan 505 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörü de, EİB’nin ihracatına 92 milyon dolarlık katkı sağladı.

Son 4 yıldır EİB bünyesinde en çok ihracat yapan birlik olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2022 yılında da zirvedeki yerini koruyor. EDDMİB, 2021 yılı Mayıs ayındaki 137 milyon dolarlık ihracatını, 2022 yılı Mayıs ayında yüzde 26’lık artışla 173 milyon dolara taşıdı.

BEYAZ HAŞHAŞ İHRACAT REKORU KIRDI

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Mayıs ayında ihracatını yüzde 207’lik rekor artışla 40 milyon dolardan 123,7 milyon dolara yükseltti. EHBYİB, bu başarısıyla en çok ihracat yapan ikinci birlik konumuna yükselirken, Hindistan’dan ihracat vizesi alması sonrasında Mayıs ayında 50 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyan beyaz haşhaş ihracat rekorunun kırılmasında itici güç oldu.

ALMANYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR  
EİB’nin 2022 yılı Ocak – Mayıs dönemindeki ihracatında Almanya’nın 820 milyon dolarlık tutarla ilk sıradaki yerini koruduğu bilgisini veren EİB Başkanı Jak Eskinazi, Almanya’yı 603 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri ve 454 milyon dolarlık ihracatla İtalya takip ettiğini belirterek, "2021 yılının Ocak – Mayıs dönemindeki ihracatımıza ülke grupları bazında incelediğimizde ise; Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız yüzde 27’lik artışla 2,8 milyar dolardan, 3,6 milyar dolara çıktı. Ortadoğu ülkelerine 874 milyon dolarlık, Amerika ülkelerine de 864 milyon dolarlık ihracat yaptık" dedi.

Yorumlar (0)
27
açık
Namaz Vakti 03 Haziran 2022
İmsak 03:30
Güneş 05:27
Öğle 13:07
İkindi 17:06
Akşam 20:38
Yatsı 22:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31