Mayıs’ta ihracatın artış hızı düştü

Ege İhracatçı Birlikleri, Mayıs ayında ihracatını yüzde 14’lük artışla 1 milyar 216 milyon dolardan 1 milyar 389 milyon dolara çıkardı.İZMİR (İGFA) - Mayıs ayında ihracattaki artış hızının hem Türkiye genelinde, hem de Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) kayıt rakamlarında 10 puan düştüğü görüldü.

EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesi Mayıs ayında ihracatını artırırken, 5 tanesi 2021 yılı Mayıs ayı ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. Ocak – Mayıs döneminde ihracatını yüzde 24,3’lük yükselişle 6 milyar 100 milyon dolara taşıyan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde de ihracatını yüzde 25 geliştirerek 14 milyar 255 milyon dolardan, 17 milyar 790 milyon dolara ilerletti.

Mayıs ayında EİB’nin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 11,4’lük gelişimle 710,6 milyon dolardan 791,7 milyon dolara gelirken, Tarım ürünleri ihracatın daha başarılı bir grafik çizdi. Mayıs ayında EİB’den yapılan tarım ürünleri ihracatı yüzde 22,6’lık artışla 412 milyon dolardan 505 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörü de, EİB’nin ihracatına 92 milyon dolarlık katkı sağladı.

Son 4 yıldır EİB bünyesinde en çok ihracat yapan birlik olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2022 yılında da zirvedeki yerini koruyor. EDDMİB, 2021 yılı Mayıs ayındaki 137 milyon dolarlık ihracatını, 2022 yılı Mayıs ayında yüzde 26’lık artışla 173 milyon dolara taşıdı.

BEYAZ HAŞHAŞ İHRACAT REKORU KIRDI

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Mayıs ayında ihracatını yüzde 207’lik rekor artışla 40 milyon dolardan 123,7 milyon dolara yükseltti. EHBYİB, bu başarısıyla en çok ihracat yapan ikinci birlik konumuna yükselirken, Hindistan’dan ihracat vizesi alması sonrasında Mayıs ayında 50 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyan beyaz haşhaş ihracat rekorunun kırılmasında itici güç oldu.

ALMANYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

EİB’nin 2022 yılı Ocak – Mayıs dönemindeki ihracatında Almanya’nın 820 milyon dolarlık tutarla ilk sıradaki yerini koruduğu bilgisini veren EİB Başkanı Jak Eskinazi, Almanya’yı 603 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri ve 454 milyon dolarlık ihracatla İtalya takip ettiğini belirterek, "2021 yılının Ocak – Mayıs dönemindeki ihracatımıza ülke grupları bazında incelediğimizde ise; Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız yüzde 27’lik artışla 2,8 milyar dolardan, 3,6 milyar dolara çıktı. Ortadoğu ülkelerine 874 milyon dolarlık, Amerika ülkelerine de 864 milyon dolarlık ihracat yaptık" dedi.