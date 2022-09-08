Mavi Vatan'da taşımacılık payı arttı... En fazla elleçleme Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mavi Vatan'daki taşımacılık payının arttığını vurguladı. Yılın 8 ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 365 milyon 162 bin ton, elleçlenen konteyner miktarının da yüzde 1,7 artarak 8 milyon 408 bin TEU olarak gerçekleştiğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik istatistikleriyle ilgili açıklama yaptı.

Dünya ticaretinde önemli rol oynayan deniz taşımacılığının son 20 yılda Türkiyede geliştiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, denizcilik sektörüne yaptığımız yatırımlarla birlikte Mavi Vatan'daki güçlerin güç kattığını ifade ederek, 8 ayda limanlarda 365,1 milyon ton yükün elleçlendiğini açıkladı.

Yatırımların ekonomiye, ticaretimize olan katkısını da gördüklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ocak-Ağustos döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 365 milyon 162 bin tona yükseldi. Elleçlenen konteyner miktarı da aynı dönemde yüzde 1,7 artarak 8 milyon 408 bin TEUya ulaştı. 2022 yılının 8 aylık döneminde dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 264 milyon 644 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımıza uğrak yapan gemi sayısı 597 olurken, limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı da 552 bin 581 oldu. Yurtdışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artışla 475 bin 326 adede ulaştı" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında da limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 40 bin TEU olarak gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, Ağustost'a limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 819 bin 971 TEUya çıktığını söyledi.

EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEME AMBARLI'DA

Ağustos ayında en fazla konteyner elleçlemenin 242 bin 281 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiğinin altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı'nı 180 bin 425 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı, 158 bin 182 TEU ile Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı'nın takip ettiğini belirtti.

İsrail, Ağustos ayında 101 bin 101 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu diyen Karaismailoğlu, İsrail'i; Mısır ve Yunanistan'ın izlediğini ifade etti.

Aynı ayda limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 45 milyon 414 bin ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, en fazla yük elleçlemenin Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nda gerçekleştiğini bildirdi.

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nı 6 milyon 824 bin ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 610 bin ton ile Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Kok ve kok kömürü, 677 bin 859 tonluk artış ile elleçleme miktarlarında geçen aya göre en fazla artış gösteren yük cinsi oldu.