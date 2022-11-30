TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği TEKNOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Küçükkaya ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.BURSA (İGFA) - Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği TEKNOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Küçükkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Çelek ile Ömer Küçükkaya'yı kabul eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Türkiye'nin yarınları için katma değerli üretimlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu konuda Bursa'da faaliyete geçen ve donanımlı ekip kuran Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği TEKNOSİAD Yönetim Kurulu'nun önemli başarılara imza atabileceğini beliren Matlı, "Türkiye teknoloji ile büyüyecek" dedi.

TEKNOSİAD Genel Başkanı Ayhan Küçükkaya ise, üretim alanında bacasız sanayi olarak nitelendirilen yazılım, teknoloji, bilişim ve bilgi teknolojileri konusunda Bursa'nın tüm fırsatları bünyesinde barındırdığına vurgu yaptı. TEKNOSİAD'ın Türkiye’nin 'Milli Teknoloji Hareketi' sloganını şiar edinmiş yerli ve milli kadrolar tarafından kurulduğunu belirten Küçükkaya, "Bursa merkezli kurulan TEKNOSİAD, Ankara'da tüm siyasi partilerin Milletvekilleri tarafından tam destek gören, bünyesinde mühendis, eğitimci, sanayici, yazılımcı, bilişim uzmanı ve alanında yıllanmış tecrübeleri bulunan birçok ismi bulundurmaktadır. Sayın Özer Matlı Başkanımız ve ekibinin vizyonel çalışmaları bizi her zaman heyecanlandırmakta. İnanıyoruz ki, TOBB ve Bursa Ticaret Borsası destekleri ile TEKNOSİAD, şehrin güçlü markası olarak Türkiye'ye güç katacaktır" diye konuştu.

Bursa’da birçok sivil toplum kuruluşunun şehrin gücünü ve değerini artırmak için emek sarf ettiğini ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, TEKNOSİAD Genel Başkanı Ayhan Küçükkaya ile ekibinin oluşturduğu bir kısım projelere Ankara'dan destek almanın mümkün olabileceğini belirterek, "İnanıyorum ki, Bursa’nın yolu Ankara'ya çıktıkça Ankara'dan yatırımlar Bursa'ya daha güçlü gelecektir kanaatindeyim" dedi.