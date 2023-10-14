MASTER SHOES kapılarını Konya'da açacak

Konya TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde 110’un üzerinde firma ve 200’ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak Nobel MASTER SHOES Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı, 8 bin m²’lik alanda 26-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.KONYA (İGFA) - Türkiye, deri ve deri mamulleri sektöründe 2023 yılının ilk 10 ayında, 1, 53 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yeni nesil fuarcılığın öncü kuruluşlarından Nobel Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Nobel Expo Fuarcılık A.Ş. tarafından 26-29 Ekim tarihleri arasında Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği (KASD) işbirliği ile bu yıl ilki düzenlenen Nobel MASTER SHOES Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı, yerli üreticilerin yanı sıra alım heyetleri kapsamında 43 ülkeden yabancı alıcıyı da ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye ayakkabı ve çanta üretiminin önde gelen firmalarının buluşacağı fuarda, yeni iş bağlantıları kurma imkanı sunulacak.

Konya TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde 110’un üzerinde firma ve 200’ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak Nobel MASTER SHOES Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı, 8 bin m²’lik alanda 26-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Geniş ürün yelpazesi, yenilikçi tasarımları, kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları, ulaşım kolaylığı ile ayakkabı ve çanta sektöründe nitelikli bir ticaret platformu haline gelecek olan fuarı ziyaret edecekler arasında; zincir mağazalar, uluslararası ayakkabı ve çanta toptancıları, ayakkabı, çanta ve deri sektörü ithalat ve ihracatları, dış ticaret şirketleri, sektörel dernekler, oda ve kuruluşlar, sektörel ve ulusal basın temsilcileri yer alacak.