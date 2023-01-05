MARSİFED'in hayali 'dijital ve yeşil dönüşüm'lü Türkiye

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, geride bırakılan 2022 yılını değerlendirirken, 2023 yılı beklentilerini paylaştı. Başkan Kaya, dijital ve yeşil dönüşümü gerçekleştirmiş bir Türkiye hayal ettiklerini söyeldi.BURSA (İGFA) - Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Cumuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına yeni umutlarla girdiklerini söyledi.

Zor geçen bir yılı daha geride bıraktıklarının altını çizen Başkan Kaya, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmış bir kişi başına gelir düzeyi hayal ettiklerini belirterek, "Buna karşılık gelir adaletsizliğinin ortadan kalkmasını hayal ediyoruz. Cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir Türkiye de yaşamayı hayal ediyoruz. Dijital ve yeşil dönüşümü gerçekleştirmiş bir Türkiye hayal ediyoruz. İşsizliğin azaldığı, iş gücüne katılım oranın arttığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Adalet sistemine herkesin güven duyduğu ve eğitim reformunun gerçekleştiği bir ülke hayal ediyoruz. Evet değerli dostlarım bu başlıkları daha da çoğaltmak mümkün. Biz bunların hepsini fazlasıyla hak ediyoruz. Bunlar için gerekli olan bütün kaynaklarımız ve potansiyelimiz bizde mevcut. 2023 Yılında İnşallah bu potansiyelimizi harekete geçirir, hedeflerimize bir bir ulaşır, önümüzdeki dönemin Parlayan Yıldızı oluruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve gönlünüze göre bir yıl dilerim" dedi.