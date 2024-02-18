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MARSİFED'de Osman Akın dönemi

EKONOMİ 18.02.2024, 13:25
MARSİFED'de Osman Akın dönemi

Marmara ve İç Anadolu İş Dünyası Federasyonu’nun (MARSİFED) 8. Olağan Kurulu Toplantısı BUSİAD evinde yapıldı. Seçimli Olağan Genel Kurulda MARSİFED’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı oy birliğiyle Osman Akın oldu.BURSA (İGFA) - Marmara ve İç Anadolu İş Dünyası Federasyonu’nun 8. Olağan Kurulu Toplantısı yapıldı. 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi.

Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının Divan Başkanlığını Ali İhsan Yeşilova, Başkan Yardımcılığını Nesrin Erdem, Yazmanlığı da Pınar Bay yaptı.

MARSİFED’in 2016 ile 2024 yılları arasında iki dönem başkanlığını yürüten Ramazan Kaya, 2016 yılından bu yana yürüttüğü görevi süresinde birlikte görev yaptığı yönetim kurullarına ve üyelere teşekkür etti. Kaya, görev süresi boyunca federasyonun, iş dünyasının sorunlarını dile getirdiğini ve çözüm önerileri sunduğunu, dernekler ve diğer federasyonlarla işbirliğini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Ramazan Kaya’nın yaptığı açılış konuşmasının ardından seçimlere geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde MARSİFED’in yeni Başkanı Osman Akın oldu. Osman Akın yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve layık gören üyelere teşekkür etti.

MARSİFED’i oluşturan 11 önemli derneğe ayrı ayrı teşekkür eden Osman Akın, yeni dönemdeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

MARSİFED yönetim kurulunda kadın sayısını yüzde 30’lara ulaştırdıklarını belirten MARSİFED Başkanı Akın, “Yeni dönemde bizlerle beraber yönetimde olacak kadın üyelerimize başarılar diliyorum. En üst düzeyde bütün yönetim kurulumuzun en iyi şekilde çalışacağına şüphem yok. Sivil toplum kurumlarında artık yeni bir pencere açılması gerektiğini düşünüyorum. İşbirliği ekosistemi ve kaynakların ortak kullanımı, bu iki prensip üzerine düşeceğiz yeni dönemde. Federasyonumuz ve derneklerimizi daha üst noktaya taşımaya çalışacağız. Dijital bir network ortamını oluşturmak için de büyük bir çaba harcıyoruz. Yeni projelerle MARSİFED’i daha da yukarıya taşıyacağız. Görevi şahsım devreden değerli başkanımız Ramazan Kaya’ya da üstlendiği başkanlık döneminde yaptıkları adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Osman Akın başkanlığında MARSİFED’de oluşan yeni yönetimde; Oya Eroğlu, Murat Kaya, Kenan Işık, Gürsel Durmuş, İdris Doğrul, Lale Yıldız,  Faruk Korun, Şeyda Şençayır, Tolga Papatya, İsmail Süle, Erdinç Acar, Ulaş Entok, Meral Altuntaş, Mustafa Ekici, Sezal Sezer, Hüseyin Zümbülova, Fatih Aksoy, Duygu Yalnızoğlu, Abdurrahman Obut, Zuhal Aslı Saka, Batuhan Eldem görev alırken, Mustafa Serkan Aksoy, Nazan Akıncı ve Mürsel Özay denetim kurulunu oluşturdu.

Bu arada TÜRKONFED delegeliklerinde ise şu isimler yer aldı: Osman Akın, Ramazan Kaya, Buğra Küçükkayalar, Kenan Işık, Murat Kaya, Oya Eroğlu, Gürsel Durmuş, Şeyda Şençayır, Faruk Korun, Tolga Papatya, Erdinç Acar, İdris Doğrul, Ulaş Entok, İsmail Sülek, Sezai Sezer, Abidin İzmirli, Fatih Aksoy, Aydın Bandırma.

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