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Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını güncelledi

EKONOMİ 08.11.2022, 12:32
Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını güncelledi

Marmarabirlik daha önce açıkladığı zeytin alım kampanyasına ilişkin ürün alım fiyatlarında yüzde 5 ile yüzde 18 oranlarında güncelleme yaptı. Buna göre: tavan fiyat 180 dane 54 TL, 200 dane 46 TL, taban fiyat 380 dane 18,50 TL ve yağlık zeytin de 16,50 TL olarak belirlendi.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik, piyasada yaşanan fiyat artışları sebebi ile daha önce 46 TL  olarak açıklanan tavan fiyatı 54 TL’ye, 200 dane için açıklanan 40 TL fiyatı 46 TL’ye, 18 TL olan taban fiyatı18,50 TL’ye, yağlık zeytini de 16 TL den 16,50 TL’ye yükselterek fiyat güncellemesi yaptı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yazılı yaptığı açıklamada, bugüne kadar Marmarabirlik’e ürün verenlerin her zaman kazandığını kaydetti.  

İri daneli ürünün az olması, piyasa ve tüketici talepleri de göz önüne alınarak fiyat artışı yapıldığını belirten Asa, “Türkiye rekoltesi ve bölge rekoltesini değerlendirdiğimizde iri dane ürünün az olması sebebi ile  bu ürüne talebin yüksek olduğu görülmektedir. İri dane ürün, toplam satışlarımızın içinde büyük bir oran teşkil etmektedir. Bu sebep ile  fiyat güncellemesi yapılması zorunluluk arz etmiştir. Fiyat artışı ile oluşan farklar tüm baremlere yansıtılmıştır” dedi.

Marmarabirlik’in piyasa taleplerine göre hareket ettiğini ifade eden Başkan Asa, “Piyasada bugün bu fiyatlar var ise tek sebebi Marmarabirlik’tir. Ortaklarımızın da bugünden itibaren bir tercih yapması gerekir. Marmarbirlik’in ihtiyaç duyduğu iri kalibreyi piyasaya değil, kooperatiflerine getirmelidir. Zor günlerde, ortaklarımızın zirai ilacını, gübresini ve akaryakıtını kooperatifi vermektedir. Marmarabirlik bugüne kadar ortaklarına her zaman  sahip çıkmıştır. Ortaklarımız  da piyasanın talep ettiği iri daneli ürünü teslim ederek kooperatifine sahip çıkmalıdır.”
 Bir çok zorlukların yaşandığı böyle bir yılda Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak tüm riskleri aldıklarını belirten Başkan Asa, “Üreticilerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz, Amacımız üreticimizi enflasyonist baskı altından kurtarmaktır. Kampanyanın başladığı 21 Ekim 2022 tarihinden itibaren ürün teslimatı yapan ortaklarımız da mağdur edilmeyecektir. Yapılan güncellemeden kaynaklanan fiyat farkları, ürün  alımları sona erdikten itibaren yapılacak olan son ödemeyle birlikte ortaklarımızın hesaplarına aktarılacaktır” diye konuştu.

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