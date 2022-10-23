Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını açıkladı

Marmarabirlik 2022/2023 iş yılı kampanyasında ürün alım fiyatlarını açıkladı. Tavan fiyat 180 danede 46 TL, taban fiyat 380 danede 18 TL, yağlık zeytinin kilogram fiyatı da 16 TL olarak belirlendi. 60 bin ton alım planlayan Marmarabirlik'te bu yıl kotasız alım yapılacak.BURSA (İGFA) - Yeni dönem zeytin alımlarına, kooperatif yönetim kurulu yetki ve sorumluluğunda 21 Ekim tarihi itibariyle başlayan Marmarabirlik’te 2022/2023 iş yılı kampanya ürün alım fiyatları belirlendi.

Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda açıklanan kampanya alım fiyatları şöyle: Tavan fiyat (180 dane) 46 TL, 200 dane 40 TL, taban fiyat(380 tane) 18 TL, yağlık zeytinin kg fiyatı ise 16 TL.

YAĞLIK DAHİL 60 BİN TON ALIM PLANLANDI

Yağlık dahil 60 bin ton ürün alacaklarını belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alım fiyatlarının 30 bin zeytin üreticisi ortağımızın alın teri ve emeği gözetilerek belirlendiğini kaydetti. Yağlık zeytinde dinamik fiyat belirleneceğini kaydeden Asa, "Yağlık zeytin fiyatları artarsa Marmarabirlik de fiyatlarını artıracaktır. Bugüne kadar üreticilerimizi hiç mağdur etmedik, bundan sonra da asla etmeyiz” dedi.

Sektörünün lokomotifi olan Marmarabirlik'in açıklanan fiyatlarla ortaklarının güvenini ve beklentisini boşa çıkarmadığını öne süren Başkan Asa, varoluş sebebnin üretici olduğunu, Marmarabirlik'in de zeytin üreticisinin sigortası olduğunun altını çizdi.

Marmarabirlik’in hedefinin piyasada en çok talep edilen ürünü istenilen miktarda almak olduğunu kaydeden Asa, eğer satışlrda ihtiyaç duyulan plan doğrultusunda ürün alımı yapılamaz ise yurtiçi ve yurtdışı satışlarımızda sıkıntı yaşabileceklerini belirterek, "Açıkladığımız fiyatları bir önceki kampanya dönemi ürün alım fiyatları ile karşılaştırdığımızda (ürün alım fiyatları: tavan fiyat 20.10 TL, taban fiyat 7.40 TL, yağlık zeytin fiyatı 7 TL) ortalama yüzde 120 artış olduğu görülmektedir. Gerek kurumsal, gerek ekonomik olarak kooperatifçiliğin örnek kuruluşu haline gelen Marmarabirlik’in gücü; alım ve satış politikalarının sürdürebilir olmasından kaynaklanmaktadır. Kar/zarar hesabı yapılmaksızın, günü kurtarmak için ürün alımı yapılırsa, Marmarabirlik’in öz kaynakları erir ve geçmişe geri döneriz. Stratejik tarım ürünleri arasında bulunan zeytin ve zeytinyağın önemi her geçen gün daha iyi anlaşılırken, talep artışı üretim artışını da beraberinde getirmiştir" diye konuştu.

"EZBERLERİN BOZULDUĞU YIL OLACAK... KOTA UYGULANMAYACAK"

Her yıl farklı bir hasat dönemi yaşadıklarının altını çizen Asa, bu yıl bütün ezberlerin bozulduğu bir yıl olduğunu kaydetti.

Ortaklardan toplamda 76 bin ton rekolte beyanı geldiklerini ifade eden Asa, gelen yüksek rekolte beyanına rağmen ortaklarımızın mağdur olmaması için kota uygulanmayacağını müjdeleyerek, ödemelerle ilgili ortakların da anlayış göstermesini beklediklerini istedi.

Marmarabirlik 2022/2023 iş yılı ürün alım kampanyasında yağlık dahil 60 bin ton ürün alım planı ve 1 milyar 500 milyon TL alım bütçesi yapıldığını söyleyen Başkan Hidamet Asa, ürün bedelleri 15 günlük periyotlarda yüzde 50'si peşin, geri kalan kısmı Mart sonu ve Mayıs ayı sonunda ödenmesi planlandığını, Marmarabirlik'in nakit durumuna göre ödemeler öne çekileceğini kaydetti.

"Tarımsal ürenler içinde sürekli üzerine koyan, fiyatı hiç düşmeyen, artan tek tarım ürünü zeytindir" diyen Asa, "Bunun tek sebebi Marmarabirlik’tir. Bir yıllık kazanç yerine, her zaman kazandıran bir fiyat politikası, hem ortaklarımız hem de Marmarabirlik açısından çok önemlidir” diye konuştu.

Kota ve yağlık zeytin fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Hidamet Asa, “Bu yıl üreticimize destek olacağımız bir yıldır. Bu sebeple 76 bin ton rekolte beyanına rağmen kotasız alım yapılacaktır. Ortaklarımız rekolte beyanı kadar ürün teslimatı yapabileceklerdir. Ödemelerle ilgili ortaklarımızın da anlayış göstermesini bekliyoruz. Yağlık zeytinde dinamik fiyat belirlenecektir. Yağlık zeytin fiyatları artarsa Marmarabirlik de fiyatlarını artıracaktır.Üreticimiz bize güvensin. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar üreticilerimizi hiç mağdur etmedik, bundan sonra da asla etmeyiz” diye konuştu.