Marmarabirlik'ten zeytin üreticisine ikinci ödeme

Bursa'da ürün alımlarına 21 Ekim'de başlayan Marmarabirlik, bugüne kadar gerçekleştirdiği 27 bin ton ve 694 milyon TL tutarındaki ürün alımının ikinci dilimi olan 205 milyon TL'lik ödemeleri 25 Kasım itibariyle üreticilerin hesaplarına yaptı.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik ürün bedellerini ödemeye devam ediyor.

Yeni dönem zeytin alım kampanyasına ilişkin ürün bedellerini 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik, 5 Kasım - 18 Kasım 2022 tarihleri arası teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olan 205 milyon TL ödemeyi gerçekleştirdi.

Ürün alımlarının sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, daha önce ortaklara ilk dilim olarak 45 milyon TL ödeme yapıldığını, yeni ödemelerle birlikte üreticilere toplamda 250 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi. Birliğe bağlı kooperatiflerde bir önceki yıla göre yüzde 47 artış ile 289 bin 490 ton zeytin üretimi beklendiğini, zeytinyağı üretiminde de yüzde 31 oranında artış yaşanacağını belirten Başkan Asa, Marmarabirlik’in aktifleri ve öz kaynaklarının her geçen yıl daha da büyüdüğünü söyledi.

2023 yılını büyüme yılı olarak gördüklerini ifade eden Asa, 60 bin ton ürün alım hedefine ulaşmak istediklerini kaydetti.

Bu arada üretici ortaklardan toplam olarak alınan 27 bin ton ürünün kooperatif bazında dağılımı ise şu şekilde oluştu: Gemlik: 1.600 ton, Mudanya: 7.300 ton, Erdek: 3.000 ton, Orhangazi: 1.500 ton, İznik: 8.700 ton, Edincik: 3.900 ton, Mürefte: 900 ton, Marmara Adası: 65 ton.