Marmarabirlik'ten zeytin üreticilerine ikinci dilim ödeme 24 Kasım'da

Bursa'da bağlı 8 kooperatifinde zeytin ürün alımını 24 Ekim'de başlatan Marmarabirlik, üretici ortaklarını ikinci dilim ödemelerini 24 Kasım Cuma günü gerçekleştirecek. Birlik, ortaklara 522 milyon TL ödeme yapacak.BURSA (İGFA) - 2023/2024 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bugüne kadar 1 milyar 815 milyon TLtutarında ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik’te ortaklar zeytin hasadına devam ederken, ödemeler sürüyor.

Ürün bedellerini 15 günlük periyotlarla ortaklarına aktaran Marmarabirlik, 4 Kasım - 17 Kasım 2023 tarihleri arası teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak 24 Kasım Cuma günü 522 milyon TL ödeme yapacağını duyurdu.

Ortakların Ziraat Bankası ATM’lerinden ürün bedellerini alabileceği kaydedildi.

Hatırlanacağı gibi, üretici ortağa ilk dilim olarak 137 milyon TL ödeme yapılmıştı. Yapılacak ikinci dilim ödeme ile birlikte üreticilere toplam 659 milyon TL ödeme yapılmış olacak.